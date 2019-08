 Bolsonaro nomeia contra-almirante Paulo Roberto da Silva Xavier para a Diretoria da Itaipu 

O contra-almirante da Marinha Paulo Roberto da Silva Xavier é o novo diretor administrativo da Itaipu. Ele substitui João Pereira, que ocupou o cargo por um ano e meio. A nomeação foi publicada em Diário Oficial da União , nesta segunda-feira, 12. Com essa última nomeação – são seis diretores de cada margem da Itaipu-, a diretoria da usina, no Brasil, está totalmente renovada desde 21 de fevereiro, com uma equipe completa formada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Na semana passada, o presidente e o ministro de Minas e Energia, Bento Albulquerque, nomearam a advogada “prata da casa” Mariana Favoreto Thiele, 38 anos, como diretora jurídica. Agora são quatro militares e dois civis no quadro de diretores da margem esquerda da usina. A posse do novo diretor administrativo ocorre na terça-feira, 13, por volta das10h30, numa solenidade no Centro Executivo de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Formado pela Escola Superior de Guerra e com doutorado em Ciências Navais – Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, Paulo Roberto da Silva Xavier reúne em seu currículo várias especializações como militar e gestor. Natural do Rio de Janeiro, o contra-almirante tem formação em curso superior da Escola Naval, mestrado em ciências navais pela Escola de Guerra Naval e graduação em Engenharia de Operacional. Entre as principais experiências relevantes, foi diretor do Pessoal Civil da Marinha, ocupou o cargo de subsecretário de Ciência e Tecnologia e foi assessor-chefe de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha.