Tiago Almeida: Presidente quer mais participação e menos gastos

Com um orçamento de R$ 44 milhões, abaixo do limite constitucional de 5% das receitas tributárias do município (o que permitiria um orçamento de até R$ 57,6 milhões), a Câmara operou com austeridade. Em junho, as despesas totalizaram R$ 2.098.903,34, contra R$ 2.235.788,30 no mesmo mês do ano passado, o que representa uma economia de R$ 136.884,96. No acumulado do semestre, a gestão atual gastou R$ 11.968.263,67, enquanto no mesmo período de 2024, os gastos foram de R$ 12.752.111,63.

Cascavel e Paraná - Depois de uma semana “quente” com polêmica sobre os gastos do Legislativo Municipal, o presidente da Casa, vereador Tiago Almeida (Republicanos) disse que a Câmara encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados que demonstram uma gestão comprometida com responsabilidade fiscal, transparência e participação cidadã.

“Assumimos com a missão de fazer mais com menos. A economia nos permite direcionar recursos para o que realmente importa: melhorar a estrutura do Legislativo e garantir um serviço de qualidade para a população”, destaca o presidente.

Internamente, a gestão de Tiago Almeida tem promovido uma reestruturação da Câmara, com foco em eficiência e modernização. Já no início do ano, os setores foram orientados a levantar suas principais necessidades para que a Câmara de Cascavel volte a estar estruturada para atender as necessidades dos servidores e atender a população com qualidade. “Há muita coisa a ser feita, desde manutenção ar-condicionado e de equipamentos de transmissão das sessões, compra de móveis e computadores, modernização dos equipamentos da comunicação que estavam bastante defasados, licenças de softwares essenciais aos setores administrativos, conserto do prédio que apresenta vários problemas”, menciona.

Vivência Legislativa

“Queremos formar uma nova geração, que assim como eu, compreenda e participe do processo legislativo. O ‘Vivência Legislativa’ é uma imersão no ambiente parlamentar, uma chance real de conhecer como as decisões são tomadas e como o cidadão pode influenciar nelas”, destaca Almeida.