Alep promove mais de 100 eventos no 1º semestre de 2025

Paraná - Entre janeiro e 15 de julho de 2025, a Assembleia Legislativa do Paraná realizou mais de 100 eventos, incluindo 43 sessões solenes, 8 itinerantes, 2 especiais e 53 audiências públicas — sendo 44 internas e 9 externas — voltadas a temas como saúde, educação, meio ambiente e direitos humanos.

O presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou que os números refletem o compromisso com a valorização de iniciativas sociais, culturais e históricas, além da escuta ativa da sociedade civil. As audiências contaram com a participação de especialistas, representantes de entidades, movimentos sociais e cidadãos, fortalecendo o papel do Legislativo como espaço de construção coletiva.

Temas em debate

As audiências públicas abordaram temas diversos e atuais. Entre os destaques, estão a discussão sobre critérios de financiamento de comunidades terapêuticas, o cultivo sombreado da erva-mate como alternativa sustentável, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, com previsão de R$ 6,6 bilhões em investimentos.

Na área da saúde, houve debates sobre a continuidade de programas para moradores de áreas isoladas do litoral e sobre a transparência nos gastos com saúde do trabalhador, em preparação para a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador.