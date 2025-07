“Tarifaço de Trump” aumenta tensão e insegurança para o setor produtivo

Brasil - A nova tarifação anunciada por carta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu como uma bomba nos setores do agronegócio e da indústria brasileira. Dos 22 países que receberam a notificação, a tarifa imposta ao Brasil é, de longe, a maior: 50%. E o que isso significa para o País? Para entender melhor os efeitos provocados pela decisão americana, a reportagem do Jornal O Paraná ouviu representantes de vários setores, com ênfase no setor agroprodutivo, entre eles a FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), Frimesa, Coopavel, Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), SRO (Sociedade Rural do Oeste do Paraná) e Sindicato Rural de Cascavel.

Para o consumidor, é como se tudo que o brasileiro comprasse nos supermercados passasse a custar 50% a mais. E é isso que poderá ocorrer com os produtos brasileiros consumidos pelos americanos – produtos mais caros lá têm efeito negativo aqui.

FPA E ENTIDADES

Em nota, a FPA (Frente Parlamentar Agropecuária) disse que os impactos dessa medida serão sentidos no câmbio e no aumento do custo de insumos importados, afetando a competitividade das exportações brasileiras. Para os membros da bancada ruralista, a diplomacia é o caminho mais estratégico. Já a CNA (Confederação Nacional da Agricultura) considerou a medida americana unilateral e injustificável pelo histórico das relações comerciais entre os dois países. “A economia e o comércio não podem ser injustamente afetados por questões de natureza política”.

A Abiec (Associação Brasileira dos Exportadores de Carne) destaca ser importante que as questões geopolíticas não se transformem em barreiras ao abastecimento global. As exportações de carne aos Estados Unidos cresceram no último ano e hoje representam 12% do volume total. E a CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos) disse, também em nota, que a sobretaxa é péssima para o setor e não afeta só o Brasil, mas toda a indústria de suco dos Estados Unidos que, há décadas, tem o Brasil como principal fornecedor externo. (Confira o infográfico)

EFEITOS NEGATIVOS

EsTa possibilidade de produtos mais caros nos EUA pode gerar um efeito em cadeia de inflação e nas taxas de juros dos dois países, além de aumento na cotação do dólar no Brasil. Para as empresas, afeta a expectativa de investimento dos empresários, prejudicando a qualidade e a quantidade de empregos no País.

O Jornal O Paraná ouviu o presidente da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), Marcio Luiz Blazius. “A taxação de 50% sobre importações de produtos brasileiros, recém-determinada pelo Governo de Donald Trump, gera, sim, preocupações ao setor produtivo nacional. Mas, nesta hora e diante de tudo o que está em jogo, o melhor caminho é a diplomacia, o diálogo e a busca por entendimentos, tudo respeitando bases técnicas para que ambos os lados possam chegar à melhor solução sobre o tema”.

COOPERATIVAS

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, enxerga no diálogo, serenidade e bom senso a trilha para reverter a decisão americana. “Que se busque uma solução negociada, e de forma técnica, para essa situação que, certamente, não será benéfica a nenhum dos dois países. Como a situação ainda é muito recente, o agro e as cooperativas, a exemplo da Coopavel, estão avaliando quais serão os impactos das medidas anunciadas”, disse ao O Paraná.