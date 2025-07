CCJ apresenta balanço do primeiro semestre de 2025

Curitiba - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná apresentou um balanço das atividades do primeiro semestre de 2025. Foram 391 proposições, tanto de autoria dos parlamentares quanto de outros órgãos da Administração Pública, pautadas e analisadas pelos integrantes do Colegiado, em 27 sessões, sendo 20 ordinárias e sete extraordinárias.

“Foi uma produção excepcional. Mais de 350 projetos de autoria dos parlamentares, mais de 60 do Poder Executivo e outros encaminhados por órgãos como o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas. Alimentamos a pauta da Casa com muito trabalho”, disse o presidente da Comissão, deputado Ademar Traiano (PSD).

Ao considerar positivos os primeiros seis meses de trabalho à frente da comissão, ele ressaltou que, desde o início da sua gestão, estão atuando com agilidade para dar vazão ao grande volume de matérias que aguardavam tramitação.

“Na medida em que o Parlamento avança, surgem novas propostas, inclusive do Governo. Por isso, seguimos no mesmo ritmo, porque a CCJ é o pulmão do Poder Legislativo”, afirmou.

No primeiro semestre de 2025, foram analisados 307 projetos de autoria dos deputados estaduais, 61 projetos de autoria do Executivo, 11 do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR), um do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), um do Ministério Público do Paraná (MP/PR) e um da Defensoria Pública. Ao todo, foram 310 projetos de lei; 10 projetos de lei complementar; seis projetos de resolução; cinco de decretos legislativos; duas propostas de emenda à Constituição e 58 emendas.

Principais pautas

Entre as principais pautas apreciadas pelo Colegiado estão temas como segurança pública, saúde, educação, meio ambiente e direitos das mulheres. Do Poder Executivo, destaque às propostas com foco na modernização e ampliação do efetivo das forças de segurança (polícias Militar, Civil, Penal e Corpo de Bombeiros) e reestruturação de autarquias (Adapar e Iapar/Emater).