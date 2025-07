Informe da Redação

Presidente no Oeste

Brasil - O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), cumpriu agenda nos municípios de Marechal Cândido Rondon e Toledo nesta semana. Durante a visita, Curi destacou os avanços promovidos em parceria com o Governo do Estado e a importância de se fazer política com foco nas pessoas.

Licitação suspensa

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná suspendeu uma licitação de R$ 5 bilhões do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), dividida em 10 lotes, que previa a manutenção e conservação do pavimento das rodovias sob responsabilidade do Governo do Estado. O conselheiro Augustinho Zucchi atendeu ao pedido feito pela empresa Infravia que elencou mais de uma dezena de supostas ilegalidades no certame ao pedir a suspensão da licitação.

Consenso

O MDB já formou um consenso sobre a chapa que será eleita na eleição do partido no próximo dia 26. O deputado federal Sérgio Souza será aclamado presidente da legenda, tendo Renato Adur como vice, Flávio Zanrosso como secretário-geral e Anibelli Neto, que preside hoje o MDB, será o tesoureiro. A chapa vai comandar o partido pelos próximos dois anos.

MDB e PSD

Após a eleição, fontes já informaram que Souza vai se reunir com o governador Ratinho Junior (PSD) para afinar a costura político eleitoral para a eleição do ano que vem. O MDB deverá andar de mãos dadas com o candidato do PSD em 2026 — escolhido pelo governador. A legenda tem como projeto político eleger três deputados federais e até cinco estaduais e para isso vai cobrar de Ratinho ajuda na montagem da chapa.