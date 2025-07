Informe da Redação

Pela condenação

Cascavel e Paraná - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, deverá entregar nos próximos dias o parecer no qual deverá pedir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

IOF

A polêmica sobre IOF será o tema da reunião convocada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para terça-feira (15). Participarão do encontro o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, além de representantes do governo federal. A oposição questiona a atuação do Supremo, enquanto a base do governo defende a postura do Executivo.

Reforma IR

O relator do projeto de lei que reforma o Imposto de Renda, deputado Arthur Lira (PP), manteve em 10% a alíquota máxima a ser cobrada das pessoas que ganham a partir de R$ 1,2 milhão por ano. Nos últimos dias, havia a expectativa de que ele reduziria a alíquota efetiva para 8%. Lira apresentou o parecer do projeto para votação na comissão especial e elevou de R$ 7 mil para R$ 7.350 por mês a faixa de renda a ser beneficiada com redução parcial do IR.

Isenção IR

O projeto de lei estende a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil mensais e, na versão original, previa reduções para quem ganha até R$ 7 mil. Agora, o texto passará por um pedido de vista coletiva, com a votação na comissão prevista para a próxima semana. A intenção é votar o projeto no plenário da Câmara dos Deputados em agosto.