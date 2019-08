Itaipu e Governo do Paraná dão a largada para obras da segunda ponte

Até a próxima terça-feira (6), as imediações do Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, onde será construída a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, serão tomadas pelos maquinários e operários que darão início às obras. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (1º) pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna. O contrato prevê um prazo de 36 meses para a execução.

Veja como ficará a obra depois de pronta:

A solenidade de assinatura ocorreu no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com a presença de autoridades. Toda a mobilização para a construção da ponte já vinha sendo feita nos últimos meses. A pedra fundamental foi lançada em Foz do Iguaçu pelos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, em 9 de maio.

Na prática, a assinatura dá início ao cronograma de execução da nova ligação rodoviária sobre o Rio Paraná, entre os municípios de Foz do Iguaçu, no Brasil, e Presidente Franco, no Paraguai.

Segundo Osman Bove, gerente de contrato do Consórcio Construbase-Cidade-Paulitec, responsável pelas obras, a movimentação para início dos trabalhos já começou e, na terça-feira, o local começa a se transformar no canteiro de obras.

O investimento total, de R$ 463 milhões, é da Itaipu, sendo R$ 323 milhões para a ponte e R$ 140 milhões para a perimetral de acesso entre a BR-277 e a Avenida das Cataratas. O gerenciamento das obras estará a cargo do governo estadual. A previsão é de contratação direta de 400 operários.

“Esta ordem de serviço dá início à obra da Ponte da Integração. Agora é mobilização de material e efetivamente começar a construção. A ideia é que tenhamos a ponte concluída ainda neste mandato dos governos federal e estadual”, afirmou o general Silva e Luna, destacando a vocação da Itaipu para contribuir com obras de infraestrutura, gerando resultados duradouros para a região de fronteira.

Um dos benefícios a curto prazo é a geração de empregos diretos na região. O Consórcio Construbase-Cidade-Paulitec recebeu cerca de 11 mil currículos para preenchimento de vagas.

Para Ratinho Júnior, a assinatura sela a parceria e reafirma o bom relacionamento entre o governo e a binacional. “O orçamento já está organizado, consolidando a parceria com Itaipu na área de infraestrutura. Será a maior ponte de vão-livre do Brasil”, afirmou o governador.

Ele também enfatizou os impactos positivos para a economia paranaense e brasileira, potencializando o comércio entre as duas nações e melhorando as condições para o turismo e para a fiscalização das alfândegas dos dois países. “Esse investimento vem ao encontro do projeto de logística que planejamos para o Estado”, disse.

O governador lembrou ainda que a segurança será aprimorada com a ponte e a criação de um escritório de inteligência integrado, que será instalado nos principais pontos de trânsito das fronteiras. A iniciativa, idealizada pelo Ministério da Justiça, reunirá agentes das Forças Armadas, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e representantes das polícias Civil e Militar.

Características

Com 760 metros de comprimento e vão-livre de 470 metros, a nova ponte será do tipo estaiada, com duas torres de 120m de altura. A pista será simples, com 3,7m de largura, acostamento de 3m e calçada de 1,7m. O investimento previsto também contempla algumas desapropriações que serão necessárias para a construção da perimetral.

A nova ponte deve absorver o tráfego pesado na fronteira entre Brasil e Paraguai, deixando para a Ponte da Amizade, construída há 53 anos, o trânsito de carros de passeio, vans e ônibus que transportam turistas.

A assinatura da ordem de serviço acontece 20 dias após a apresentação de outra ponte entre os dois países, que também será custeada pela Itaipu (no caso, pelo lado paraguaio da empresa, enquanto a de Foz a Presidente Franco será pela margem brasileira).

A Ponte Internacional Bioceânica ligará Carmelo Peralta, no departamento de Alto Paraguai, a Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e possibilitará uma conexão entre o Porto de Santos (SP), no Atlântico, e os portos do Chile (Pacífico), facilitando o escoamento da produção agrícola do MS e do Mato Grosso, principalmente para os países do Oriente.

A exemplo da segunda ponte, esta ligação permitirá intensificar ainda mais o intercâmbio de mercadorias entre Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia e Chile.

Autoridades

Além de Ratinho Júnior e Silva e Luna, também assinaram o convênio o vice-governador Darci Piana e o diretor de Coordenação da Itaipu, Luiz Felipe Carbonell. Participaram da solenidade na sede do governo estadual os secretários de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e da Agricultura, Norberto Ortigara; os presidentes da Cohapar, Jorge Lange, do Tecpar, Jorge Callado, e da Ferroeste, André Gonçalves; o líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri; o diretor-geral do DER-PR, coronel João Zampieri; e o superintendente do DNIT, Cristiano Schneider, entre outras autoridades.