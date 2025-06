Morre o primeiro presidente da Ocepar

Faleceu na noite do último domingo (29), em decorrência de uma pneumonia, no Hospital Nossa Senhora do Pilar, em Curitiba, aos 90 anos, Guntolf van Kaick, o primeiro presidente da Ocepar. Ele ocupou o cargo por quatro gestões: na fundação, entre 1971 e 1974; depois nos anos de 1974 a 1976; de 1981 a 1983; e de 1984 a 1986. Van Kaick era casado com a senhora Rose e tinha quatro filhos: Guntolf Júnior, Tamara, Átila e Janine. O velório ocorreu ontem, na Capela Central do Cemitério Luterano, localizado na Rua Ivo Leão, 205 – Alto da Glória, Curitiba e o enterro também no Cemitério Luterano.

José Roberto Ricken, presidente do Sistema Ocepar, recebeu a notícia com muita tristeza. “Muito mais do que um líder, van Kaick era um grande amigo nosso. Neste momento de extrema dor, em nome de todas as cooperativas paranaenses, expressamos pesar e nos unimos aos familiares, em especial a Sra. Rose e filhos, desejando que tenham forças para superar tamanha perda. As pessoas de bem não morrem, apenas se eternizam”.

“Durante toda a sua vida, van Kaick desempenhou a tarefa de líder com competência e colocou a Ocepar em evidência nacional”, comentou Ricken. Para ele, van Kaick “foi o grande responsável pela estruturação da Ocepar durante sua primeira gestão. Dada a sua criatividade, em pouco tempo tornou a organização uma entidade modelo. Só temos a agradecer pelo imprescindível trabalho, profissionalismo, dedicação e amizade do engenheiro agrônomo Guntolf van Kaick na consolidação do cooperativismo no Estado do Paraná”, frisou Ricken.

Guntolf van Kaick nasceu no dia 17 de junho de 1935, em Serra Negra, distrito de Guaraqueçaba, litoral do Paraná, onde residia em sua propriedade, na qual criava búfalos. Filho de pai alemão e mãe nascida na colônia alemã de Tanga, na África (Namíbia), que emigraram ao Brasil nos anos 1920.

Formou-se em Agronomia em 1959 e conseguiu um emprego na Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Santa Catarina (Acaresc), em Chapecó. Trabalhou na Secretaria da Agricultura de São Paulo, depois na DuPont do Brasil, quando foi convidado, em 1964, a ingressar na Cooperativa de Cotia, para atuar na região Sul do Paraná.