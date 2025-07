Lixo: Com novo contrato emergencial, Prefeitura ‘prevê’ licitação em 2026

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel está elaborando um novo edital para a licitação dos serviços de coleta e limpeza urbana do município. A meta é concluir o novo modelo contratual até o segundo semestre deste ano, para iniciar o processo licitatório já no começo de 2026. Como antecipou o Jornal O Paraná na edição do fim de semana, até que a nova licitação seja realizada, os serviços serão mantidos por meio de um contrato emergencial no valor de R$ 68 milhões com empresa que atualmente executa o serviço, cujo extrato será publicado no Diário Oficial desta terça-feira (1º).

A decisão da Prefeitura de Cascavel contraria decisões da Justiça e o TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) que suspenderem a tentativa anterior de contratação sem o processo licitatório.