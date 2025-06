Toledo chega a mil recursos online de multas de trânsito

EMPREGO

Regiões de Curitiba e Cascavel concentram 21,9 mil oportunidades de trabalho

O Paraná inicia a semana (30/06) com 21.209 vagas de emprego com carteira assinada abertas nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todas as regiões do estado. O levantamento é da Coordenação do Trabalho e Emprego (COTE), da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, e mostra o dinamismo do mercado de trabalho paranaense. As […]