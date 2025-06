Defesa Civil do Paraná renova sistema do radar meteorológico de Cascavel

Cascavel - A Defesa Civil do Paraná firmou contrato com a empresa Enterprise Electronics Corporation (EEC) para a manutenção do radar meteorológico em Cascavel. O contrato de R$ 3,5 milhões tem duração de 20 meses para a execução de troca de hardware e software, isto é, peças e programas necessários para garantir o funcionamento correto do radar. A contratação ocorreu por meio de recursos provenientes do programa Paraná Eficiente, uma iniciativa do governo estadual voltada à melhoria da gestão do estado, sendo que uma das vertentes é a atuação na gestão de riscos.

O investimento faz parte de um conjunto de ações que somam R$ 8 milhões destinados à Defesa Civil para a gestão de riscos de desastres. Dentro das ações estão previstas também manutenção e aquisição de pluviômetros, estações meteorológicas e hidrológicas, além do desenvolvimento de soluções de inteligência de máquina para análise de cenários críticos e auxílio à tomada de decisão.

O equipamento está em operação desde 2015, cobrindo a faixa Oeste do Estado. Ele possui um raio de visualização de 200 quilômetros e se integra com a informação de outros radares do Paraná e de outros estados para produzir as informações meteorológicas. Os dados de alta resolução e processamento em tempo real permitem o acompanhamento e antecipação de ameaças, ampliando a segurança da população.