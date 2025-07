Recursos para Pronaf ficam abaixo da reivindicação das Cooperativas

Cascavel e Paraná - Ontem (30), o governo anunciou Plano Safra 2025/26 para a agricultura familiar, no valor de R$ 89 bilhões. Desse total, R$ 78,2 bilhões correspondem ao Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). Esse volume de recursos ficou bem aquém do esperado pela OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), que previa ao menos R$ 90 bilhões para o Pronaf — o que não se concretizou. Nesta terça-feira, às 11h, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, fará o anúncio do Plano Safra 2025/26 voltado à agricultura empresarial.

De acordo com o coordenador do Ramo Agropecuário da OCB, João Prieto, a entidade havia feito um pedido antecipado ao governo para que as linhas de crédito do Pronaf fossem de, no mínimo, R$ 90 bilhões. Entretanto, a organização considera o cenário atual enfrentado pelo governo federal, com a taxa Selic em 15% ao ano e um momento de despesas elevadas.

“Embora reconheçamos esse esforço, tínhamos uma expectativa de um valor maior. Vamos avaliar, depois que saírem as resoluções, as especificidades — o quanto desse recurso está atrelado às taxas equalizadas e o quanto está relacionado a taxas controladas, que não exigem equalização. A partir de então, veremos realmente o arranjo final desse processo para avaliar se as taxas que oneram mais as políticas públicas e atendem efetivamente à agricultura familiar ficaram em um formato que atenda às necessidades do setor”, disse Prieto, completando que “isso exigirá revisão de projetos em andamento, especialmente na área de agroindustrialização, o que pode impactar decisões sobre viabilidade e cronograma”, completou.

No ano passado, foram destinados R$ 76 bilhões ao Pronaf. Ou seja, neste ano houve um acréscimo de 3%.

67% dos trabalhadores

Do total de 371.051 estabelecimentos agropecuários no Paraná, 80% pertencem à agricultura familiar — totalizando 270 mil propriedades, responsáveis por movimentar a engrenagem econômica do setor agropecuário do Estado e levar alimento de qualidade e procedência à mesa do consumidor.

Em todo o Brasil, a agricultura familiar é responsável por garantir emprego e renda a 10 milhões de pessoas, o que representa 67% dos trabalhadores alocados na agropecuária. O segmento também responde por 40% da renda da população economicamente ativa no campo.