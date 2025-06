Acidente com seis veículos interdita BR-369 por três horas em Ubiratã

Na manhã desta terça-feira (24), um acidente envolvendo seis veículos causou a interdição total da BR-369, no km 436, nas proximidades de Ubiratã, no Paraná. A colisão envolveu um caminhão baú, três caminhões de carga e duas caminhonetes.

O condutor do caminhão baú, um homem de 37 anos, ficou ferido e precisou ser resgatado por uma equipe do helicóptero aeromédico, sendo encaminhado ao Hospital de Maringá. Os demais motoristas envolvidos não sofreram ferimentos.

De acordo com vestígios encontrados no local e os primeiros levantamentos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a provável causa do acidente teria sido uma ultrapassagem em local proibido. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente.