No Paraná, Ratinho empata com Bolsonaro, mas vence Lula, Michelle e Eduardo

Brasil - Uma pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgada sexta-feira (11), sobre as eleições presidenciais de 2026 no Paraná, indica que o governador Ratinho Junior (PSD) empataria com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na margem de erro, que é de 2,5 pontos, na disputa para a presidência. Ratinho ainda venceria a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), o atual presidente Lula (PT), além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O levantamento foi realizado em 62 municípios paranaenses, dos dias 3 a 6 de julho. Foram ouvidos 1.540 eleitores. O grau de confiança chega a 95%.

Cenários

No primeiro cenário, quando o nome de Ratinho Junior é colocado em um embate com o ex-presidente Jair Bolsonaro como candidato, o resultado seria o seguinte: Jair Bolsonaro com 34,4% dos votos válidos; Ratinho Junior, 33,6%; Lula, 15,5%; Ciro Gomes (PDT), 4,7%; Ronaldo Caiado (União Brasil), 1,2%; Renan Filho (MDB), 0,4%; não sabem ou não opinaram, 4,1%; nenhum, brancos ou nulos, 6,2%.

No segundo cenário, sem Jair Bolsonaro, mas com o atual presidente Lula, Ratinho Junior apareceria com 49% dos votos válidos; Lula, 15,5%; Tarcísio de Freitas, 15,5%; Ciro Gomes, 5,1%; Ronaldo Caiado, 1%; Renan Filho, 4,4%; não sabem ou não opinaram, 4,9%; nenhum, brancos ou nulos, 8,6%.

No terceiro cenário, com Michelle Bolsonaro e Lula, o governador Ratinho Junior continuaria liderando, com 44,7%; a ex-primeira dama aparece com 21,4%; Lula, 15,5%; Ciro Gomes, 5%; Ronaldo Caiado, 1,9%; Renan Filho, 0,3%; não sabem ou não opinaram, 4,1%; nenhum, brancos ou nulos, 7,1%.

No quarto cenário, com Eduardo Bolsonaro (PL) o quadro permaneceria inalterado no Paraná, com Ratinho Junior na frente, com 48,8%; Lula, 15,5%; o filho de Jair Bolsonaro, 15,2%; Ciro Gomes, 5,4%; Ronaldo Caiado, 1,9%; Renan Filho, 03%; não sabem ou não opinaram, 4,4%; nenhum, brancos ou nulos, 8,5%.