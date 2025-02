Deputado apresenta projeto para proibir músicas com apologia ao crime, drogas ou conteúdo sexual nas escolas

ANOS DE ESPERA

TRF4 reconhece que área do PNI pertence ao estado do Paraná

Paraná - O Estado do Paraná obteve uma vitória jurídica na disputa com a União envolvendo a propriedade de uma área localizada dentro do PNI (Parque Nacional do Iguaçu). O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) acatou os argumentos da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Reconheceu, na quinta-feira (5), que a referida área é […]