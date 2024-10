Alep: Atletas e paratletas paranaenses serão homenageados

A Assembleia Legislativa realizará sessão solene em homenagem aos atletas e paratletas paranaenses que participaram das Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris em 2024. A proposição é dos deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSD), Alexandre Curi (PSD), Arilson Chiorato (PT), Delegado Tito Barichello (União Brasil), Gilberto Ribeiro (PL), Pedro Paulo Bazana (PSD) e das deputadas Maria Victoria (PP) e Cristina Silvestri (PP).

Cinco atletas paranaenses voltaram dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com medalhas na bagagem. O único deles que conquistou em uma prova individual foi o curitibano Augusto Akio, 24 anos, que ganhou bronze no skate park. Nas Paralimpíadas 2024, o Brasil fez história com recorde de ouros (25 ao todo) e também de medalhas (89). Paratletas paranaenses trouxeram 10 medalhas.

A curitibana Julia Soares trouxe bronze, conquistado junto com a equipe brasileira de ginástica artística; Roberta Ratzke e Julia Bergmann, com bronze no vôlei de quadra e Rafael Silva, bronze no judô por equipes.

Dos atletas paralímpicos, Ronan Cordeiro ganhou prata no triatlo classe PTS5; Igor Tofalini, prata na canoagem 200m VL2; Débora e Beatriz Carneiro, prata e bronze na natação 100m peito SB14; Beatriz Carneiro, bronze na natação revezamento 4x100m S14; Vinicius Rodrigues, bronze no atletismo 100m rasos T63; Lorena Spoladore, bronze no atletismo 100m rasos T11; Vitor Tavares, bronze no badminton; Miqueias Rodrigues, bronze na canoagem 200m KL3 e Tiago Paraná, bronze no futebol para cegos.

O reconhecimento dos atletas e paratletas paranaenses simboliza o esforço e a dedicação que envolve participar dos esportes de alto rendimento e destacam o poder de união do esporte. Os Jogos Olímpicos têm como objetivo promover a paz, a integração e a união entre os países. O Estatuto Olímpico estabelece que o propósito do Olimpismo é colocar o esporte a serviço do desenvolvimento harmonioso da humanidade.

Autoridades, técnicos, atletas e paratletas já confirmaram presença na cerimônia da próxima segunda-feira (21), na Assembleia Legislativa do Paraná, como o secretário de Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, Mario Augusto Fontoura Junior, o prefeito de Querência do Norte, Alex Sandro Fernandes, o secretário de esporte de Maringá, Robson Florentino Xavier, o presidente da Paraná Esporte Walmir da Silva Matos e os técnicos, atletas e paratletas olímpicos:

· Adailton dos Santos Gonçalves (Boxe)

· Alex Pereira Witkovski (paratleta do vôlei sentado)

· Anderson Rodrigues dos Santos (paratleta do vôlei sentado)

· Beatriz Carneiro (paratleta natação)

· Carminha de Oliveira (paratleta esgrima em C.R.)

· Debora Carneiro (paratleta natação)

· Edwarda Oliveira (paratleta do vôlei sentado)

· Flavia Maria de Lima (Atletismo 800m rasos)

· Iryna IL Yashenko (Técnica Ginastica Rítmica)

· Isabela Antonietto de Abreu (pentatlo moderno)