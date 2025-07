"Espertinho" se deu mal! PM suspeita de caminhão com placa suja de barro e apreende três toneladas de maconha

Paraná - A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu um caminhão com 3,36 toneladas de maconha por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira (2). A apreensão aconteceu próximo ao município de Rondon, na PR-492, região Norte do Estado.

A ação foi realizada pelo Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) que deu ordem de parada a um caminhão Ford/F4000 que estava com a placa traseira totalmente coberta de barro, o que impossibilitava a identificação do veículo. Após receber a ordem de parada dos policiais do BPRv, o motorista não obedeceu e tentou fugir.

Os policiais iniciaram então a perseguição e o motorista do caminhão seguiu por uma estrada de terra sem saída. Após uma curta perseguição, o motorista abandonou o veículo e tentou fugir a pé, sendo alcançado pelos policiais, detido e levado em seguida à delegacia da Polícia Civil de Cianorte.