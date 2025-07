Crise do IOF: “Se eu não for ao STF, não governo”, admite Lula

Brasil - Em mais um episódio que escancara a crescente judicialização da política brasileira, o presidente Lula (PT) justificou a decisão do governo federal de acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar reverter a derrubada, pelo Congresso Nacional, do decreto que aumentava o IOF. “Se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele [Congresso] legisla, e eu governo”, disse Lula em entrevista à TV Bahia, em Salvador, ontem (2).

A declaração gerou reações por ratificar a estratégia do Executivo de usar o Judiciário como instância para contornar derrotas políticas. Na terça-feira (1º), a AGU (Advocacia-Geral da União) entrou com ação no STF pedindo a retomada da vigência do decreto que havia elevado as alíquotas do IOF. O caso ficou nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, figura central na atual tensão institucional e relator de ações sensíveis, tanto do PSOL – que questiona o papel do Congresso –, quanto do PL, que contesta o próprio decreto de Lula.

Apesar do recurso ao STF, o presidente nega que haja um racha entre o Executivo e o Legislativo. “O presidente da República não rompe com o Congresso. Eu mando um projeto de lei, eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar o meu veto, e se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Qual é o erro nisso?”, afirmou, normalizando o uso recorrente do Supremo como instância final da vontade presidencial.

Curiosamente, enquanto o governo ataca o Congresso por reverter o aumento do IOF, Lula se disse “agradecido” aos parlamentares pela aprovação de outras pautas de interesse do Planalto no mesmo dia, como a isenção do Imposto de Renda para salários de até dois mínimos, a liberação de crédito consignado no setor privado e o uso de até R$ 15 bilhões por ano do Fundo Social para habitação e exploração de óleo e gás.

“Ou seja, eu sou agradecido”, declarou, ignorando o conflito institucional agravado com a judicialização do IOF e tentando demonstrar normalidade política, apesar da tensão visível entre os Poderes. Em rede social, Lula ainda tentou capitalizar o embate com um slogan próprio do petista: “Mais justiça tributária e menos desigualdade. É sobre isso.”

Na prática, o gesto de Lula de recorrer ao STF após derrota política reacende o debate sobre a crescente interferência do Judiciário em temas de competência do Legislativo e revela a dificuldade do presidente em aceitar contrariedades políticas por vias democráticas. O recurso jurídico pode, na visão de críticos, ser interpretado como sinal de autoritarismo disfarçado de governabilidade.