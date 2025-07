Como os deputados federais avaliam Lula, Bolsonaro, STF e o quadro eleitoral de 2026?

Brasil - Uma pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem (2) mostra a avaliação dos deputados federais sobre o governo Lula, a agenda do Governo, posicionamentos políticos, o STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o cenário político do Brasil para 2026.

O instituto de pesquisa ouviu 203 deputados federais, 40% dos 513, de 7 de maio a 30 de junho. Segundo o levantamento, 32% se consideram de base governista, 32% de oposição, 27% independentes e 9% não responderam. Ainda, 21% disseram se considerar de esquerda, 25% de centro, 45% de direita, 1% nenhum e 8% não responderam.

Lula reprovado



Sobre a avaliação do governo Lula, para 46% dos deputados federais ela é negativa, enquanto 27% a consideram positiva e 24%, regular. 3% não responderam. Quanto à relação com o Congresso, 51% consideram a relação do governo Lula com o Congresso negativa, 30% regular, 18% positiva e 1% não respondeu.

Agenda



A piora na avaliação dos deputados sobre o governo reflete em suas análises sobre as perspectivas da agenda do petista no Congresso. 57% dos deputados consideram baixas as chances de Lula aprovar sua agenda; 36%, altas; e 7% não responderam.



Quando questionados sobre a “razão das poucas votações importantes no Congresso”, 45% dos deputados apontaram a “desarticulação política do governo”. Para 33%, a resposta foi o “impasse sobre anistia” para os condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Apenas 15% disseram que a “não liberação de emendas” é responsável pela baixa produção; 6% citaram a falta de funcionamento das comissões internas; e 1% não respondeu.



Além disso, para 69% dos deputados consultados, o governo dá menos atenção do que deveria aos parlamentares.



Quanto ao posicionamento dos deputados sobre as políticas de governo, 88% disseram ser a favor da elevação da faixa de isenção do Imposto de Renda.