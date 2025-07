Informe da Redação

O presidente Lula (PT) afirmou que a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), de pautar a votação do Projeto de Decreto Legislativo que derrubou o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi “absurda”. Lula afirmou que pretende conversar com Motta e Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado, já que o acordo teria sido “descumprido” por Motta.

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de cinco dias para que a Justiça Federal encaminhe um mapeamento de todos os processos em tramitação no país sobre os descontos indevidos contra aposentados do INSS , que estão sendo investigados pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União. O governo se comprometeu a apresentar um plano de ressarcimento até o dia 15 de julho aos aposentados e pensionistas vítimas da organização criminosa.

Crise do IOF: “Se eu não for ao STF, não governo”, admite Lula

Devolução de obras?



Cerca de 48% das obras previstas no Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, lançado há quase dois anos, foram desvinculadas e correm o risco de devolução de recursos por parte dos municípios. Segundo a CNM, das 4,9 mil obras, 2,4 mil não poderão mais contar com financiamento da União, podendo levar à devolução de aproximadamente R$ 3,6 bilhões recebidos, em valores atualizados.

No Paraná



Os estados com maior número de desvinculações são Bahia (266 obras) e Maranhão (252 obras). Já Acre (8 obras) e Rondônia (23 obras) possuem os menores índices. O Paraná conta com 70 obras nessa situação. As razões principais para o cancelamento são a não adesão ao pacto, os altos custos das contrapartidas municipais e a conclusão dos projetos com recursos próprios.

Identificação



O deputado estadual Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa, apresentou nesta semana o projeto de lei 494/2025, que institui um cadastro estadual de estupradores no Paraná. A proposta prevê o registro de informações biométricas, fotográficas e genéticas (DNA) de condenados por crimes sexuais, nos moldes da legislação recentemente sancionada em São Paulo.

Bolsonaro vai escolher



O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve decidir quem apoiará para ser o candidato à Presidência da República nas eleições de 2026 até o fim deste ano. Um dos principais aliados de Bolsonaro, Ciro afirmou que o enfraquecimento político do presidente Lula ajudou a pulverizar as opções da direita. De acordo com ele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tinha mais chances de vencer o petista no início do ano, mas outros nomes ganharam tração.