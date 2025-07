Alep debate LDO 2026 com foco na responsabilidade fiscal e participação popular

Curitiba e Paraná - A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) promoveu ontem (1º), por iniciativa da Comissão de Orçamento, uma audiência pública para discutir a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. Participaram do debate parlamentares, representantes do Executivo e da sociedade civil. O cenário de incertezas econômicas e o equilíbrio entre os Poderes marcaram a discussão.

O secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, apresentou a estimativa de receita para o próximo ano: R$ 83 bilhões. No entanto, alertou para a instabilidade fiscal do país, citando disputas políticas e discussões sobre tributos no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. “Esse ambiente traz incerteza e nos obriga a adotar uma postura mais conservadora”, afirmou.

Segundo Ortigara, embora o desempenho econômico no início de 2024 tenha sido razoável — com exceção de maio —, já há sinais de desaceleração. O governo, segundo ele, segue acompanhando os indicadores e reavaliando periodicamente as projeções de receita. Uma das estratégias em análise é a adoção de um Refis com redução de multas e juros, como forma de reforçar o caixa estadual.

O secretário reiterou que a proposta enviada ao Legislativo mantém o compromisso com a responsabilidade fiscal e a capacidade de investimento. “Precisamos de um ambiente mais tranquilo para seguir crescendo e entregando bons resultados à população”, disse.

Equilíbrio

O presidente da Comissão de Orçamento, deputado Luiz Claudio Romanelli, defendeu o fortalecimento do “orçamento da gente” — uma abordagem que busca ampliar a participação popular na definição das prioridades estaduais. “A LDO define como o orçamento será elaborado e direciona os programas do governo. Por isso, é fundamental que a sociedade participe desse processo”, destacou.