Informe da Redação

O Governo do Paraná resolveu suspender o contrato de R$ 38 milhões que mantinha com a Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura com sede na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O contrato é alvo de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que identificou irregularidades e cobra uma série de explicações do Palácio Iguaçu.

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu recomendações ao município de Cascavel para melhorar as condições de acessibilidade, segurança e mobilidade urbana . O TCE-PR detectou “oportunidades de melhoria” em auditorias realizadas entre março de 2024 e janeiro de 2025.

Cascavel e Paraná - A previsão é que nos próximos dias deverá haver polêmicas na Câmara de Cascavel. O vereador Fão do Bolsonaro (PL) protocolou um projeto de lei que deverá levantar debates e militância no legislativo cascavelense. O texto proposto pelo vereador prevê a proibição da participação de atleta identificado como “transgênero ou transexual” em equipes e times esportivos e em competições, eventos e disputas de modalidades esportivas realizados na Cidade de Cascavel. O projeto está no início da tramitação.

NO PT

O PT Realiza no próximo domingo (6) o PED (Processo de Eleições Diretas). No Paraná, a disputa é entre quatro chapas. A primeira é do atual presidente da sigla no Estado, deputado estadual Arilson Chiorato, que disputa diretamente a liderança do partido com o deputado federal Zeca Dirceu. Também estão na disputa as chapas do Professor Hermes Leão e do deputado federal Tadeu Veneri.

Eleições MDB

Quem também deverá escolher o novo presidente da Executiva Estadual no Paraná é o MDB. O partido faz sua convenção regional no fim do mês e três nomes disputam o comando, o vice-presidente Renato Adur, o presidente atual, deputado estadual Anibelli Neto e o tesoureiro e deputado federal Sergio Souza. O mandato do atual presidente termina no dia 3 de agosto.

Fiscalização CACs

A responsabilidade pelo registro das licenças, controle e fiscalização das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs, passa a ser da Polícia Federal. Anteriormente, a atribuição estava a cargo do Comando do Exército. Segundo a PF, a transição será feita aos poucos pelas superintendências regionais.

Polícia Civil

A CCJ da Assembleia Legislativa do Paraná iniciou, ontem (1º), a análise do Projeto de Lei Complementar 8/2025, de autoria do Poder Executivo, que propõe a reestruturação das carreiras da Polícia Civil. Entre os pontos discutidos estão a possibilidade de exigir formação superior para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, a definição de critérios objetivos para convocação de candidatos ao exame pré-admissional e ao cargo de Delegado de Polícia, além da reformulação do curso de formação. A justificativa destaca que as mudanças visam modernizar o processo de ingresso no Quadro, garantir segurança jurídica aos aprovados e assegurar uma prestação de serviços qualificada. O deputado Renato Freitas (PT) pediu vista da proposta.