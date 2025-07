Horóscopo do dia 02 de julho

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje, prepare-se para um dia animado e positivo, graças a sua maior aliada, a Lua. Sua energia mental está em alta, perfeita para estudos, provas ou trabalhos que exijam raciocínio ágil. Além disso, seu jeito extrovertido deve brilhar nas relações pessoais e amorosas.

Cor: VERDE Palpite: 33, 32, 15

Touro

Mudanças transformadoras vêm aí – mas fique tranquilo, os astros indicam que é para melhor! Não tenha medo de mudar de direção, lembre-se: pra frente é que se anda! Hoje é o dia perfeito para resolver questões financeiras e de trabalho. Aguarde uma vibe vibrante no amor.

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 04, 59, 33

Gêmeos

Hoje é o dia para correr atrás dos seus ideais! Com muito apoio para colocar suas ideias em ação, você vai conduzir com habilidade as atividades em grupo. No amor, o romance promete grande união.

Cor: ROSA Palpite: 43, 07, 11

Câncer

A Lua Cheia traz boas vibrações para concretizar suas expectativas. Aproveite a vitalidade e energia abundante desta quarta para ir à luta. Mostre seu dinamismo e capacidade. No amor, uma paquera com um colega pode evoluir.

Cor: BRANCO Palpite: 59, 53, 23

Leão

Hoje as estrelas estão a seu favor! Prepare-se para uma onda de sucesso no trabalho e surpresas financeiras. Seja no amor ou na profissão, você está irresistível.

Cor: MAGENTA Palpite: 18, 25, 27

Virgem

Hoje, aproveite as boas vibes para cuidar de casa e dar mais valor à família. Cuide dos seus interesses logo pela manhã, pois é um ótimo momento para negociações e investimentos. Se tem um amor, um programa íntimo em casa é a pedida do dia.

Cor: AMARELO-OURO Palpite: 10, 57, 19