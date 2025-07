Enquanto espera STF, Paraná prepara lei para apoio à Apae

Curitiba e Paraná - A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) iniciou a análise de um projeto de lei que propõe a criação da Política Estadual de Apoio às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as Apaes. A iniciativa, de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), foi apresentada nesta semana e busca assegurar a continuidade, o fortalecimento e a valorização dos serviços prestados por essas instituições em todo o estado.

Segundo o parlamentar, as Apaes desempenham um papel essencial nas áreas de educação especial, saúde e assistência social, especialmente no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O projeto reconhece a importância das entidades na promoção da inclusão social, da autonomia e da cidadania dos atendidos.

“Conheço de perto o trabalho das Apaes e tenho procurado apoiá-las por meio de emendas parlamentares. Quem tem uma pessoa especial na família e sabe que ela não se adapta à educação convencional entende a importância dessas instituições. Elas sempre tiveram e sempre terão o meu apoio”, afirmou Cobra Repórter.

NO STF

A proposta chega em um momento de atenção nacional: o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7796, que contesta a legalidade de leis estaduais do Paraná que garantem apoio financeiro às Apaes e a outras instituições especializadas. A ação foi movida pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que argumenta que essas normas violam a Política Nacional de Educação Especial, cuja diretriz é a inclusão plena de estudantes com deficiência em escolas regulares.

O julgamento da ADI ainda está em andamento no STF e tem mobilizado representantes das Apaes, de órgãos estaduais e de movimentos ligados à pessoa com deficiência (Confira Box). A principal preocupação das entidades é que uma eventual decisão contrária possa comprometer o atendimento de milhares de alunos que dependem do modelo especializado.

Na data de ontem (2), o Portal do STF registrava diversas movimentações [manifestação – petição] com indicações : “Concluso ao Relator – O processo foi encaminhado para análise do ministro responsável pelo caso”. Contudo, no acompanhamento parcial disponível ao cidadão comum, não há indicação de quando a ADI será julgada.

Interesse Público

Diante desse cenário, o projeto de lei apresentado na Alep estabelece princípios como o respeito à dignidade humana, a valorização da diversidade, o apoio à inclusão plena e efetiva, a autonomia das entidades e o direito das famílias de escolherem o ambiente educacional mais adequado para seus filhos.