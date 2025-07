Educação lança portal da transparência sobre “toda a rede escolar”

Podem ser encontrados ainda indicadores educacionais com os resultados de avaliações nacionais, estaduais e municipais; quadro escolar com o número de alunos por escola, por turma e por modalidade de ensino.

A ferramenta reúne, de forma simples e intuitiva, dados e documentos importantes sobre todas as instituições da Rede Municipal , promovendo a transparência e o controle social das ações da gestão pública educacional.

Segundo a Semed , o novo portal foi desenvolvido pelo servidor municipal Marcel Kappes, que faz parte do quadro da secretaria, sem custo para o Município. A plataforma garante o cumprimento da Lei Municipal nº 15.001/2024 e já está disponível para acesso da população, podendo ser acessada pelo link www.cascavel.app/transparencia , tanto pelo computador quanto pelo celular.

O novo portal atende às exigências da Lei de Acesso à Informação, que prevê a divulgação dos dados de forma clara e de fácil acesso. Ao acessar a instituição escolar, a pessoa tem acesso a todas as informações, desde o número de alunos, professores, servidores e se existe lista de espera no caso dos Cmeis — uma informação importante e que sempre foi uma das solicitações da comunidade .

Por meio do portal, a população pode ter acesso a informações de pessoal, como número de servidores por unidade e cargos ocupados; vagas disponíveis e lista de espera nas escolas; Regimento Escolar e Projeto Político-Pedagógico (PPP) de cada unidade; currículo dos diretores escolares e dados sobre equidade e inclusão, como o número de alunos com deficiência e os tipos de deficiência atendidos.

Facilitar acesso

O servidor e desenvolvedor da ferramenta, Marcel Kappes, ressaltou que o objetivo do portal é facilitar o acesso à informação. “Hoje a gente acorda com uma novidade: um portal da transparência feito para a educação. Nele, vamos disponibilizar informações sobre nossas escolas, quem são os diretores, o currículo deles, dados educacionais, quantidade de alunos em cada escola e muito mais. Tudo de forma rápida, clara e simples”, descreveu.

Para a secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, o portal oferece um acesso amplo e detalhado à comunidade escolar. “A partir de agora, os pais, a sociedade organizada, todas as pessoas poderão ter acesso em relação a todo o funcionamento da escola. Inclusive a questão do quadro de pessoal, número de alunos por turma, avaliações de aprendizagem, avaliações de larga escala que são realizadas a nível nacional, estadual e municipal. É uma forma de controle social e transparência. Estamos cumprindo com a legislação federal”, disse.

O prefeito de Cascavel, Renato Silva, reforçou o compromisso da gestão com iniciativas inovadoras na área da educação. “A construção de um mundo melhor pode começar por Cascavel. Iniciativas como essa motivam e reforçam as ações da educação. Precisamos aproveitar nossos talentos em prol do próximo”, afirmou o prefeito.