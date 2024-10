Reunião com prefeitos

O futuro presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi, se reuniu com mais de 60 prefeitos eleitos e reeleitos. Acompanhado do líder do Governo Ratinho na Casa, o deputado Hussein Bakri, Curi reafirmou a parceria com cada município, destacou o grande volume de investimentos que o Estado tem capacidade de fazer nas cidades e pediu agilidade dos prefeitos na confecção de projetos.

Eleições Curitiba

A primeira pesquisa de intenção de voto para a disputa do segundo turno de Curitiba mostra Eduardo Pimentel (PSD) com 49% e Cristina Graeml (PMB) com 44,9%. Eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 3% para mais ou para menos. A sondagem eleitoral foi feita pelo Instituto Atlas e a divulgação estava proibida pela Justiça Eleitoral, mas o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná derrubou a decisão e liberou a publicação da pesquisa.

Eleições AMIC

A AMIC (Associação das Micros e Pequenas Empresas do Paraná) anunciou o início do processo eleitoral para a gestão de 2025/2027. O registro das chapas estará aberto até o dia 3 de novembro e todas as empresas associadas até 5 de agosto de 2024 estão convidadas a participar deste evento democrático.

Eleições OAB

O advogado curitibano Marlus Arns registrou a chapa OAB Democrática, para concorrer às eleições da OAB Paraná. A chapa tem Arns como candidato à presidente e Luara Scalassara à vice-presidência. Até o momento três chapar foram registradas para concorrer à Seccional da OAB Paraná. XI de Agosto, OAB Democrática e Pela Ordem.