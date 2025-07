Coluna Cartucho

Cascavel e Paraná - Bom dia!!



E o novo mês chegou com a expectativa de que, com esse frio que já está indo embora, você se recolha e leia a coluna no quentinho!!

Sem memória



Em junho de 2024, Lula criticava a taxa de juros colocada pelo Banco Central em 10,5%, agora chegou a 15% e ele diz que está tudo bem. Acho que seus eleitores que sofrem de Alzheimer continuarão acreditando nas suas mentiras!!

O curioso é…



… que nas apreensões de droga quem vai sempre preso é o braço direito do traficante e não ele. É que o traficante acredita que é melhor ter o braço direito na cadeia do que o corpo inteiro!



Novos tempos



Com o advento do celular findou aquele tempo de reclamações das crianças passarem muito tempo vendo televisão. Agora só reclamam do celular!!



No fim…