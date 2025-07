Coluna Isto Posto

PARQUÍMETROS – MANDRAKE LEVOU?

Cascavel e Paraná - A experiência que se tem com relação a serviços prestados ao poder público é tão vasta que quando do anúncio sobre a utilização daqueles parquímetros, se alertava por aqui que, como ocorrido em outras cidades, esses aparelhos estariam gerando mais problemas do que soluções. A defesa dessas máquinas “refiladas” – refilado é aquilo que morde – chegou a rotular de fatalista quem alertava para a desconfiança. Não deu outra… Os problemas se sucederam, moedas começaram a ser surrupiadas e, até hoje, aí estão essas travessuras a esfolar a economia popular embora tentaram, sem êxito, aplicar outros desvios em torno de estacionamento, sem êxito, repito. O descaramento foi tão acentuado que em razão da manobra até implantaram um carro mágico que fotografa vários carros ao mesmo tempo, carros cujos donos se atrevem a estacionar nos locais públicos, ou seja, nos meios-fios que lhes é legal por serem públicos e, passaram a morder mais ainda o cascavelense, como, aliás, é costume desses elementos que, a única coisa que fazem é “morder, morder, morder” a população. Tudo isso associado a outras molecagens que pululam nessa área, acabam gerando, inexoravelmente, uma questão: “Quando teremos de novo aquela época antiga a bordo da qual confiávamos no serviço público?” Até quando essa área pública estará oferecendo à sociedade mais defeitos do que virtudes? Certamente por longo tempo, pois a maior parte dos dirigentes de hoje dão a impressão de que ao invés de aprender com os erros do passado, decide (a maior parte-o diretivo é singular) criar erros novos. Assim é que, aproveitando esse bojo aqui, Seu Leonaldo… Cadê os parquímetros que através de V.S. tanto nos esfolou? – Perguntar não ofende: Devolveu ao vendedor o que é nosso ou levou-os para a Secretaria de Turismo, para onde V.S. foi, na continuidade de sua carreira de político profissional? Quanto foi gasto na compra dos parquímetros, caro senhor descondenado e quanto foi arrecadado no período em que estiveram instalados… mordendo??? E esse “carro-mágico” que anda por aí multando todo mundo estacionado, quanto gasta, quanto custou e quanto arrecada? Aliás, perguntas que esperam respostas – inclusive da Câmara de Vereadores – para passa-las à Opinião Pública, já que Cascavel, na gestão Leonaldo, encontrou uma maneira mágica, ou seja, não satisfeita com a enxurrada de dinheiro (nunca revelada) das multas geradas pelos famigerados radares – inédito! Bolou uma maneira de CONFISCAR do bolso do cascavelense também através de multas, de CARROS PARADOS, ESTACIONADOS… Leonaldo, nesse particular, é um gênio.

GRIFE

Alguém poderia esclarecer qual “mistério” envolve o lixo de Cascavel, sempre envolvido em nebulosas, favorecendo seu(s) riquíssimo(s) e misterioso(s) proprietário(s) e nunca beneficiando a Sociedade?

FOLHETINS

O lixo em Cascavel – que acaba de passar por mais um capítulo misterioso, tem intrigantes passagens. Quando Leonaldo era deputado, usou a tribuna da ALEP por longo tempo, despejando pancadas no intrigante setor, mas logo depois de eleito prefeito, eis que o também intrigante Leonaldo molda em sua então administração (sic) todos os defeitos que em pregação fulminara. Enfim, o lixo do cascavelense, pelo que se vê, não é, na verdade, lixo. Pelas evidências deixa confundir-se, imaginá-lo como uma mina de ouro.