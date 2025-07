Coluna Isto Posto

Aliás, seria possível até mesmo “uns irmãos, proprietários, por exemplo, tentarem recuperar a imagem de sua empresa, hoje imagem abalada e deformada após os sufocantes episódios tanto de perfumes do Paraguai como do assassinato, em suas dependências, de um cliente, por ação de “contratados seguranças” – desclassificados para esse tipo de serviço, talvez por economicamente baratos. Aliás, mesmo sem resultados fantasiosos por uma guerra que não venha a acontecer, tenha talvez que mudar sua razão social e de Merchant, pois tais desgastes profundos não conseguirão se superar por muito e muito tempo – TALVEZ NUNCA – e, se assim for necessário, pode-se por aqui, sem pretensão, até se colaborar com a ideia de sugerir, para avaliarem, novo nome para a Rede, quem sabe: “Rede Mata Leão”?? Sugestão daqui sem ônus, sugestão grátis, diferente até da produção de discursos que, uma vez solicitados e produzidos…nunca foram pagos.

Até se pode hoje dizer, no imaginário, que essa fantasiosa tolice até que poderia ser bem vinda não fosse apenas fantasia, além de estupidez, tanto que nesse mesmo imaginário, num após guerra se houvesse, se fosse possível, teríamos chances de voltarmos com outro status de STF … Teríamos uma nova concepção de justiça… de educação moral e cívica…de concepções doutrinárias racionais, incluindo-se religiosas…

Em certos casos, muitos em estado de raiva, até chegaram a dizer – sem ter noção de tragédia que envolverá o Planeta Terra no caso de uma guerra agora, se eclodir a terceira guerra mundial, chegaram a dizer – repito – que até seria bom para que mudanças profundas, necessárias e de correção da humanidade possam ser aplicadas. Mas esquecem que não seria sob a poeira destrutiva, demolidora, exterminadora do plutônio que construções pudessem ser feitas, ao contrário e aqui é necessário lembrar o que disse Einstein quando lhe perguntado como seria a terceira guerra mundial na Terra, ao que respondeu o “pai da física”: – “A terceira não sei… mas se tivermos a terceira, a quarta será a pau e pedra.”

Cascavel e Paraná - O Brasil só não entrou em estado de pânico por parte de sua população porque essa, talvez por limitação de sua capacidade de avaliação, não percebeu que está correndo sérios riscos de ser eliminada, ou seja, de ser varrida da face da terra e essa ameaça, pronta para se transformar em realidade, está nas mãos daqueles que permanecem com “o dedo no gatilho” para disparar a bomba atômica.

GRIFE

Plutônio…é o que sobra do urânio após enriquecido. E é dele que sai a bomba. Navios do Irã, no “anterior governo Lula”, estiveram longo tempo atracados no Brasil e os EE.UU. acusam e perguntam: levaram ou o urânio a enriquecer ou já o plutônio? Quem apura isso hoje, nesse estado de lambança pelo qual estamos passando nesse nosso regime brasileiro de exceção e de punições ideológicas e escatófagas?? No Brasil… ninguém. Os EUA, sim, mas mantém segredo.

MESA DE BAR

– Adverte uma ex-presidente:

– Em caso de uma guerra protejam principalmente as pás dos cataventos, ou nem dali teremos energia!!!

– Garçom…Mais uma gelada, por favor!!!