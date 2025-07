Coluna Isto Posto

ELA INSISTE

Cascavel e Paraná - Estamos em 2015 e uma Marina Silva, apesar de seus conflitos verbais do passado, ainda dá seus pulos, reverberados pela política brasileira. Agora está ela se enroscando em outras áreas, quando se vê que há dúvidas sobre seu cuidado – digamos, por exemplo, – da Amazônia.

Marina, agora, passou a se conflitar com senadores, tentando dar pinceladas na área da economia, isto porque é comum discutíveis infiltrações de parte de quem adora um picadeiro, já que a plateia aceita e quem está como dono do circo aproveita-se da cadeira para manter essas criaturas na berlinda, pois esse buraco, aqui chamado de Brasil, há anos recebeu modelos aplicados por esse tipo de políticos que estão vivos por aí.

Estamos em 2025, como já disse ali atrás, assim como para quem não esquece – palpita na lembrança, a cada rugido hoje de Marina, a balança industrial que produziu um DÉFICIT de US$ 105 bilhões, e o setor agropecuário, um SUPERÁVIT de US$ 82,91 bilhões. Isso para um país que teve, então, um superávit de apenas US$ 2,5 bilhões, segundo informações das páginas. E note-se, afirma a imprensa, que foi uma trapaça contábil.

De verdade, o saldo foi negativo. Ou por outra: o agronegócio salva o Brasil da bancarrota, mas [NEGRITO] Marina Silva – da Lojinha de conveniência do Lula” – queria diminuir a área plantada. Querem outras da Marina, como na votação do Código Florestal, aumento das queimadas na Amazonia, com ela assistindo ?? Belo Monte ?? – Bem…fica para outras edições…pois o tema não é para poucas linhas…é, sim, longo…muito longo. [NEGRITO]

GRIFE

Breve, via modernismo do YouTube nas Redes Sociais, o retorno do espaço de PONTO DE VISTA – com aquele comentário que sempre deu o que falar.

FOLHETINS

Na verdade, amigos, não é função desta Coluna, mas devido a insistência, aqui vai o esclarecimento: MUFATÃO é rede de super mercados do empresário Pedro Muffato, esposa e filhos. Já “SUPER MUFFATO” É rede que pertence a três irmãos e a mãe, rede fundada pelo empresário falecido Tito Muffato, que já foi associado ao irmão Pedro. Não são, portanto, a mesma empresa. São separadas.