Coluna OAB Cascavel

MENTORIA JURÍDICA

Cascavel e Paraná - A próxima edição da Mentoria Jurídica já tem data marcada: será nesta quinta-feira (03), às 18h45, na sede da Subseção de Cascavel. O encontro é uma oportunidade para a advocacia trocar experiências e aprender com profissionais de destaque. Entre os convidados estão Paulo Pegoraro Jr. e Alex Gallio, que trazem vivências nas áreas de Direito Civil, Processo Civil e inovação jurídica. O evento é aberto a todos os advogados e advogadas.

PALESTRANTE CONFIRMADA

A juíza Fernanda Batista Dornelles está confirmada como palestrante no V Congresso de Direito das Famílias e Sucessões do Interior do Paraná, que acontece nos dias 28 e 29 de agosto, na OAB Cascavel. Magistrada do Tribunal de Justiça do Paraná e professora da EMAP, Fernanda abordará aspectos práticos do direito das famílias. O evento reunirá profissionais para troca de conhecimentos e debates sobre o tema. As inscrições estão abertas, acesse o instagram da OAB Cascavel para saber mais.

SEMINÁRIO

O 2º Seminário de Direito Previdenciário do Oeste do Paraná será realizado no dia 1º de agosto, na ACIC, em Cascavel. O evento contará com palestras e debates conduzidos por advogados especialistas na área previdenciária. As inscrições seguem abertas até 31 de julho e os participantes terão direito a certificado de 30 horas extracurriculares. Acesse o instagram da OAB Cascavel para saber mais.