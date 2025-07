Coluna ADI pelo Paraná

A 30ª Expotécnica será realizada de 9 a 11 de julho em Sabáudia, reunindo produtores rurais, técnicos e empresas do agronegócio. O evento gratuito oferece estações técnicas, demonstrações de máquinas, feira da agroindústria e palestras. Reconhecida como o maior dia de campo em propriedade rural do Brasil, promove inovação e sustentabilidade no campo.

O deputado Padovani (União-PR) é autor do Projeto de Lei 356/25, que regulamenta a produção e comercialização de produtos e serviços Halal no Brasil. A proposta também torna obrigatória a certificação desses produtos e serviços, exigindo selo com o nome da certificadora.

A TV Paraná Turismo estreia nesta quarta (2), às 19h, o programa “Paraná Ciência”, com foco na pesquisa feita pelas universidades estaduais. A atração mensal mostra como a ciência está presente no dia a dia dos paranaenses. O conteúdo poderá ser assistido na TV aberta, por assinatura e via satélite.

Paraná - O Governo do Paraná anunciou um investimento de R$ 400 milhões na duplicação do Contorno Sul de Maringá , no Norte do Estado. A obra, aguardada há décadas, será executada pelo DER/PR e vai modernizar a Avenida Sincler Sambatti. O trecho é essencial para o trânsito regional e o escoamento da produção. A duplicação promete mais segurança e eficiência para motoristas e caminhoneiros.

Alinhamento

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), reuniu esta semana todo o secretariado para avaliar os primeiros seis meses da gestão. Foram destacadas ações como o Vale-Creche, o Tarifa Zero a Caminho do Emprego e o programa Curitiba de Volta ao Centro. A reunião também serviu para alinhar metas e ampliar o diálogo permanente entre as pastas. O vice-prefeito Paulo Martins (PL) participou do encontro.

Educação e Tecnologia

A vice-reitora Vanessa Ishikawa Rassoto tomou posse nesta segunda (30) na UTFPR, que celebra 20 anos como a primeira universidade tecnológica do Brasil. Fundada em 1909, a instituição é referência na formação de profissionais qualificados. Com 13 câmpus no Paraná, oferece 110 cursos de graduação e 80 de pós. É a universidade com mais vagas públicas em engenharia no país.

CNH social

Parte do dinheiro das multas de trânsito poderá financiar a CNH para pessoas de baixa renda. A medida está na Lei 15.153/25, publicada na semana passada, que altera o Código de Trânsito. O benefício será destinado a quem estiver inscrito no CadÚnico. Lula sancionou a norma com vetos.

CNPJs: novo formato

A Receita Federal anunciou que, a partir de julho de 2026, novos CNPJs passarão a incluir letras além de números. A medida visa ampliar as combinações possíveis e evitar o esgotamento do formato atual, que já identifica cerca de 60 milhões de empresas. A estrutura continuará com 14 caracteres. A mudança não afeta os CNPJs já existentes.