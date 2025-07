Coluna ADI pelo Paraná

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, criticou o Plano Safra 2025/2026, lançado pelo governo Lula. Segundo ele, o valor de R$ 516,2 bilhões anunciado para a agricultura empresarial é inflado e pouco transparente. Lupion afirma que apenas 22% do montante tem controle estatal, enquanto o restante depende de bancos, com juros elevados. Para o parlamentar, o plano é mais marketing do que apoio real ao setor.

A Azul anunciou o fim das operações em Guarapuava a partir de 1º de setembro, encerrando os voos diretos entre Curitiba e a cidade. A decisão se deve ao aumento dos custos operacionais, alta do dólar e ajustes na oferta e demanda. A Prefeitura de Guarapuava busca negociar com outras companhias para manter a conectividade aérea local. Clientes afetados receberão assistência conforme a Anac.

Paraná - O Governo do Paraná liberou quase R$ 29 milhões em investimentos para 14 municípios, por meio da Secretaria das Cidades. Os recursos serão destinados a obras de pavimentação, infraestrutura urbana e aquisição de equipamentos. Entre os destaques está Candói, que receberá R$ 10,7 milhões no programa Asfalto Novo, Vida Nova. Também foram contempladas cidades como Santa Izabel do Oeste e Pérola do Oeste.

Identificação Estudantil

O deputado estadual Marcelo Rangel (PSD), vice-líder do Governo na Alep, é o autor do projeto de lei 427/2025 que institui a emissão gratuita da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) para alunos da rede pública e privada de ensino, desde o fundamental até o ensino superior. O documento deverá ser disponibilizado preferencialmente em formato digital, mas também poderá ser emitido fisicamente, conforme solicitação do estudante.

Transferências do Estado

O Governo do Paraná repassou mais de R$ 8,2 bilhões aos municípios entre janeiro e junho de 2025, o maior valor da série histórica iniciada em 1999. O volume representa um crescimento real de quase 170% em 26 anos, considerando a inflação, e reflete o bom momento econômico do Estado. A maior parte dos repasses (R$ 5,06 bilhões) veio do ICMS, seguido pelo IPVA (R$ 3,06 bilhões), além de recursos do fundo de exportação e royalties do petróleo.

Ranking de repasses

No primeiro semestre de 2025, Curitiba foi a cidade que mais recebeu transferências do Estado, com R$ 1,19 bilhão. Em seguida, aparecem Araucária (R$ 371,6 milhões), Londrina (R$ 304,6 milhões), São José dos Pinhais (R$ 294,2 milhões) e Maringá (R$ 280,7 milhões). Também estão no topo do ranking Cascavel (R$ 230,9 milhões), Ponta Grossa (R$ 229,5 milhões), Foz do Iguaçu (R$ 165,6 milhões), Toledo (R$ 139 milhões) e Guarapuava (R$ 123 milhões).