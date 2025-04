Coluna Isto Posto: A RECÍPROCA NÃO É VERDADEIRA

Cascavel - Está nos dicionários = Reciprocidade é a correspondência mútua de uma pessoa ou de uma coisa com outra. É o ato de responder à uma ação da mesma forma que ela é recebida, ou seja, é algo mútuo e que envolve troca e cooperação. Essa característica é essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. Em essência, a reciprocidade está relacionada ao ato de retribuir algo que foi recebido, criando um ciclo virtuoso de generosidade e cooperação.

No caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, no entanto, o que um ministro nomeado do STF – no caso Alexandre do Morais – deseja é algo como trocar uma cobra venenosa por um animal doméstico não perigoso (se me permitem a metáfora para me fazer entender). É que no caso do Brasil, houve negativa de Morais de extraditar um traficante de cocaína, substância toxica, que é algo que mata pessoas, mata desde criança. Judicialmente o Brasil, através de sua Corte Suprema, decidiu manter aqui o incontestável criminoso traficante e, no caso do jornalista brasileiro que está na Espanha, houve negativa de extradição para cá em razão de estar de forma comprovada que se tata de um perseguido político, algo que figura na lei espanhola como intocável.

Assim, a Espanha está ajustada à sua lei, a seus protocolos e, no Brasil, não há nem comprovação de crime algum de parte do jornalista, pois ele, “supostamente” teria desrespeitado a lei pela distorcida interpretação de A. Morais e, distorcida tendo em vista que o que houve foi “opinião” do jornalista e isso não é crime. Está, pois, mais do que claro, que não pode e não deve o Brasil fazer alegação de reciprocidade, pois em torno do que se alega serem provas, o que realmente existe é incompatibilidade na “exegese” brasileira perante a lei da Espanha.

E a propósito: O Tribunal da Espanha “também é Suprema Corte” e, assim é que, não tem nada a dever em termos de Status ao gabinete brasileiro, ainda mais se sabendo que seus integrantes – lá – não foram nomeados por ideologia…de esquerda, diga-se.