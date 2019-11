Safra de grãos do Paraná deve alcançar 23,4 milhões de toneladas

A safra de grãos de verão do Paraná 2019/20 está praticamente toda plantada, impulsionada pela melhora climática ocorrida durante parte do mês de outubro e início de novembro. O Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria da Agricultura e Abastecimento estima que poderão ser colhidas até 23,4 milhões de toneladas, volume que, se concretizado, será 19% acima de igual período do ano anterior quando foram colhidos 19,7 milhões de toneladas.

De acordo com o diretor em exercício do Deral, Marcelo Garrido, a estiagem e o calor, principalmente em setembro e outubro, podem provocar ainda algum impacto na produtividade. Mas isso não pode ser dimensionado agora, pois as lavouras ainda estão em início de desenvolvimento.

O plantio de soja ocupa 92% da área plantada em todo Estado, com 5,4 milhões de hectares. A área total plantada com grãos de verão no Paraná atinge 5,98 milhões de hectares. O clima melhorou e muitas lavouras se recuperaram do período de falta de chuvas e excesso de calor que impediu o plantio, principalmente no mês de setembro.

As regiões mais afetadas foram Oeste e Centro-Oeste. Garrido destaca que em pelo menos 20 dias de setembro houve interrupção do plantio por causa do clima e muitos casos de replantio quando retornaram as chuvas em outubro. Atualmente cerca de 96% da área está plantada.

No Norte Pioneiro e parte da região de Londrina o plantio de soja e o desenvolvimento inicial permaneceu mais afetado. “Não dá para dimensionar os impactos ainda. Mas esperamos redução na produtividade”, disse Garrido.

A previsão para a safra de soja 19/20 está mantida em 19,8 milhões de toneladas, volume 23% maior que na safra passada, quando foram colhidas 16,1 milhões de toneladas. Do total plantado, 80% das lavouras estão em boas condições, 18% em condições médias e 2% em condições ruins.

MILHO – A primeira safra de milho está totalmente plantada, ocupa uma área de 335 mil hectares – 7% a menos que na safra anterior. A estimativa de produção é de 3,1 milhões de toneladas, repetindo o volume da safra passada.

No geral, as lavouras estão em boas condições porque os impactos climáticos foram menores, informa o analista do milho do Deral Edmar Gervásio. Isso porque a maior parte do milho da primeira safra é plantada nas regiões de Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava, onde a falta de chuvas foi menos intensa.

Segundo Gervásio, a primeira safra de milho é de alta produtividade porque os produtores utilizam muita tecnologia nas lavouras. Muitos chegam a colher até 14 mil quilos de milho por hectare. Na média do Estado, a safra de verão de milho rende 9.000 quilos de grão por hectare.

Segundo o Deral, a segunda safra de milho plantada no Estado, conhecida como safrinha, pode ser plantada a partir de 1º de janeiro de 2020, conforme o zoneamento agrícola para o ano que vem, divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

FEIJÃO – O feijão das águas, como é conhecida a primeira safra de feijão do Paraná, está com o plantio praticamente concluído, ocupando 151,4 mil hectares, área 7% inferior em relação a igual período do ano passado.

A maior parte das lavouras (88%) também está em boas condições e o Deral estima uma produção de 304,6 mil toneladas – 23% acima da safra anterior. Se confirmado o aumento serão 57 mil toneladas a mais de feijão nessa safra, volume expressivo e que indica recuperação da produtividade de feijão.

Segundo o engenheiro agrônomo do Deral, Carlos Alberto Salvador, a exemplo do milho de primeira safra, 90% do plantio de feijão concentra-se na região Sul, que também enfrentou falta de chuvas, mas com menos intensidade. “O clima mais seco foi até bom para o feijão porque não houve incidência de doenças e de fungos e as lavouras estão em condições sanitárias muito boas”, disse o técnico.

“Numa comparação com mesmo período do ano passado, as condições de plantio e desenvolvimento das plantas estão melhores este ano”, explicou Salvador. Segundo ele, atualmente cerca de 30% da safra está em floração, fase mais suscetível a temperaturas altas e baixas umidades. Mas o clima está ótimo para o desenvolvimento das plantas. Nas lavouras da região Norte, pode ser que haja algum impacto na produtividade já que as lavouras estão em situação mediana, informou Salvador.

Das lavouras de inverno, trigo e cevada estão com colheitas concluídas

O trigo da safra 2019 está quase todo colhido, indicando um volume total de 2,1 milhões de toneladas, volume 24% menor do que na safra passada e 35% menor em relação ao potencial da cultura no Paraná.

As lavouras foram prejudicadas por uma geada severa que atingiu o início do desenvolvimento vegetativo em 6 de julho de 2019, evento seguido de falta de chuvas durante as fases de floração e frutificação, fases mais sensíveis da cultura. Com perda de produtividade, houve uma perda de 1,3 milhão de toneladas de trigo no Estado. As perdas mais intensas foram verificadas nas regiões Oeste e Centro-Oeste.

Segundo o engenheiro agrônomo do Deral, Carlos Hugo Godinho, grande parte do trigo colhida na região Oeste teve que ser direcionada para alimentação animal. Nas demais regiões, principalmente no Sul, o trigo colhido foi de boa qualidade.

A colheita de cevada foi concluída, com um volume de 241,5 mil toneladas, volume 10% maior que na safra anterior. Mesmo assim, o volume esperado foi 12% menor que a estimativa inicial do Deral, disse o engenheiro agrônomo Rogério Nogueira. A safra de cevada é de ótima qualidade e 62% do volume já foi negociado para as indústrias de processamento do grão situadas entre Ponta Grossa e Guarapuava.

MANDIOCA – A mandioca é um produto importante da cesta básica, cujo plantio gera muitas oportunidades de trabalho no campo porque é pouco mecanizada, explica o economista do Deral, Methodio Groxko. Além disso, vem aumentando a demanda por seus subprodutos, porque atende ao apelo consumidor do momento que é produto sem glúten.

O plantio da raiz está concluído, ocupando uma área de 139 mil hectares, 2% a mais que no ano passado. O plantio é concentrado nas regiões de Paranavaí, Umuarama, Campo Mourão e Toledo. Segundo Groxko, o desenvolvimento das lavouras está em bom estado, sem grandes problemas.

As lavouras também sofreram com a falta de chuvas em agosto, mas se recuperaram. A estimativa de produção aponta para um volume de 3,3 milhões de toneladas de raiz, 4% acima da anterior.

