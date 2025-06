Corte de R$ 445,1 mi gera nova indignação no setor produtivo

Cascavel e Paraná - O anúncio do corte de R$ 445,1 milhões no orçamento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para 2025, feito sexta-feira (20) pelo governo federal, provocou indignação e perplexidade entre representantes do agronegócio. A APEPA (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário) manifestou severa preocupação com os impactos que a medida trará não apenas ao setor produtivo, mas também à estabilidade econômica nacional. O montante representa 42% da dotação total de R$ 1,060 bilhão prevista para o prêmio em 2025.

Do total, R$ 354,6 milhões foram bloqueados e outros R$ 90,5 milhões, contingenciados. Com a contenção, restam cerca de R$ 435,6 milhões para a contratação de apólices em 2025. A decisão surpreendeu negativamente entidades representativas do setor, entre as quais também a FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), FEAGRO-MT e a FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), sobretudo pela ausência de qualquer sinalização prévia. A APEPA esteve, semana passada, participando de reunião oficial no Ministério da Agricultura, por meio da Câmara Temática de Gestão de Risco, e, segundo a entidade, não houve qualquer indicativo de que tais cortes estavam sendo cogitados.

O seguro rural representa um dos principais instrumentos de gestão de risco na atividade agropecuária. Ao reduzir significativamente os recursos destinados à subvenção, o governo fragiliza a segurança financeira dos produtores, principalmente dos pequenos e médios, justamente os mais vulneráveis às adversidades climáticas e mercadológicas.

“Mais uma vez, a corda arrebenta do lado mais fraco. O produtor rural, que é quem de fato alimenta o País e sustenta a balança comercial brasileira, acaba penalizado”, lamenta a APEPA, em nota pública.

O agro paga a conta da crise

A entidade ressalta que acompanha atentamente a escalada da crise fiscal nos últimos meses, agravada, segundo ela, por uma série de decisões dos Poderes Legislativo e Judiciário que oneram ainda mais os cofres públicos. A proliferação de novos cargos e estruturas governamentais, além do aumento expressivo de despesas não produtivas, pressiona a dívida pública e gera um efeito cascata sobre setores essenciais.