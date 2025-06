Condutor sem habilitação bate em veículo parado e foge do local em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Militar e a equipe do Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTran) atenderam, na noite de sábado (28), um acidente de trânsito registrado por volta das 19h05min na Rua Benedita Soares, nº 1850, em Cascavel.

O acidente envolveu um veículo VW Gol e um Peugeot 307 que estava estacionado fora da via de rolamento, em local permitido. Conforme relato de um dos envolvidos, o Gol trafegava pela rua quando subiu no passeio e colidiu com o Peugeot e também com o muro de uma residência próxima.

Fuga do Local e Consequências Legais

Após a colisão, o motorista do Gol fugiu do local, configurando infração prevista no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (afastar-se do local do sinistro). No entanto, pouco tempo depois, a mãe e a esposa do condutor compareceram à cena do acidente e forneceram sua identificação aos policiais.