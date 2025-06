Apesar do cessa-fogo, risco de bloqueio do Estreito de Ormuz ainda gera tensão

Cascavel e Paraná - Apesar do anúncio de cessar-fogo entre Irã e Israel ser tão firme quanto um fio de cabelo, suscitaram debates em torno das consequências sobre o provável bloqueio do Estreito de Ormuz, uma passagem marítima estratégica localizada entre o Golfo Pérsico e o mar de Omã. A passagem é fundamental para o transporte de petróleo e gás natural para o mundo.

São apenas 39 km de seu ponto mais estreito. O canal é vulnerável a ataques de mísseis marítimos. Entre as consequências, estão o fornecimento de energia e a disparada no preço do petróleo. A disruptura logística global atribuída a um possível bloqueio do estreito, faria com que os navios fossem obrigados a contornar longas rotas alternativas, elevando o tempo e o custo do transporte. Além disso, afetaria o frete marítimo de fertilizantes e insumos agrícolas. Por sinal, o Brasil é responsável por uma importação considerável desses produtos.

Em entrevista a equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o técnico do Departamento de Economia da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), Anderson Sartorelli, disse que a entrada dos Estados Unidos diretamente no conflito, ao atacar as bases nucleares do Irã, mexeu com alguns elementos que historicamente estavam parados. “O que antes era uma possibilidade, com cenários de causa longa, agora, passa a figurar no campo da probabilidade”. O Estreito de Ormuz sempre foi uma ferramenta teórica e geopolítica daquela região. No fim de semana, antes desse anúncio de cessar-fogo, o parlamento iraniano já havia se manifestado favorável ao bloqueio, restando apenas um aceno favorável por parte do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. “O Estreito de Ormuz é a jugular do comércio global de energia. É um ponto de estrangulamento marítimo mais importante do mundo”.

Temor por colapso logístico

Pelo menos 20% do consumo global de petróleo são escoados ao mundo por esse estreito. A Ásia também muito desse canal, pela dependência do petróleo. China, Índia, Japão e Coreia vão à reboque. O colapso logístico é algo inevitável se o Estreito de Ormuz realmente for bloqueado, cenário até então controlado a partir do cessa-fogo anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e confirmado por Israel e Irã.