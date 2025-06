Incra avalia área para assentar índios e SRO alerta impactos na Ferroeste

Cascavel e Paraná - Técnicos do Incra, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária iniciaram a semana de trabalho na região Oeste, com a avaliação das terras adquiridas pela Itaipu para assentar os ditos indígenas que há décadas são responsáveis por um passivo responsável por prejudicar agricultores, principalmente aqueles situados nos municípios de Guaíra e Terra Roxa.

A aquisição dessas áreas consumirá um montante de R$ 240 milhões. Ao tomar ciência do fato, o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha, pediu atenção para a demarcação e aquisição das áreas. Ele enviou uma mensagem ao coordenador responsável pela escolha das terras, o ex-vereador de Cascavel e atualmente gestor dos programas de sustentabilidade dos povos indígenas de Itaipu, Paulo Porto. “Recomendo observar o projeto do trajeto da Ferroeste que irá de Cascavel a Dourados-MS, para que no futuro não causamos outros problemas, onde tanto os índios quanto o projeto poderão ser prejudicados”, disse.

Conciliação

A aquisição das áreas por parte da Itaipu é resultado do trabalho de conciliação homologado pelo Supremo Tribunal Federal em março deste ano. O objetivo principal com o avanço desta ação é de colocar ponto final nos conflitos envolvendo agricultores e os ditos indígenas. Informações repassadas por agricultores e representantes dos sindicatos rurais, dão conta de que os invasores não são índios, mas sim, paraguaios e que seriam beneficiados com o repasse dessas terras a partir da aquisição das áreas por parte do Incra.