Homem é espancado com tijolos na cabeça no bairro Interlagos, em Cascavel

Cascavel e Paraná - Um homem foi encontrado inconsciente após ser violentamente agredido na madrugada deste domingo (29), na Rua Gonzaguinha, localizada no bairro Interlagos, em Cascavel, no oeste do Paraná. De acordo com informações apuradas no local da ocorrência, a vítima foi atingida por várias tijoladas na região da cabeça.

Equipes do Siate foram acionadas para prestar atendimento e, devido à gravidade do ferimento, o médico do Corpo de Bombeiros também foi chamado para auxiliar na ocorrência. Ainda na via pública, os socorristas precisaram entubar o homem, que apresentava um quadro clínico extremamente delicado.

Atendimento e Investigação

Após o atendimento de urgência, ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), onde permanece sob cuidados médicos. As circunstâncias da agressão ainda são desconhecidas, e o caso será investigado pelas autoridades competentes.