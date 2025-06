Livre da gripe aviária, Brasil retoma confiança do mercado mundial

Cascavel - O setor avícola brasileiro comemora um avanço sanitário e comercial: o Brasil foi oficialmente autodeclarado livre da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP). O Ministério da Agricultura e Pecuária entregou o documento à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal), que passa a reconhecer a nova condição sanitária do país.

O único foco em aves comerciais foi registrado em 16 de maio, em uma granja de matrizes em Montenegro (RS), com produção de ovos férteis. Após contenção imediata e cumprimento de todos os protocolos, o Brasil concluiu o período de vazio sanitário e emitiu a autodeclaração. “Não se comemora uma crise, mas é preciso reconhecer a robustez do nosso sistema sanitário, que respondeu com transparência e eficiência. Contivemos o foco e agora avançamos com responsabilidade para retomar o comércio exterior”, destacou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

O processo de notificação à OMSA foi conduzido com base técnica pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa. Todas as etapas, da identificação ao encerramento do foco, foram registradas. O Mapa também notifica diretamente os países que impuseram restrições temporárias às exportações, buscando a retomada rápida do comércio.

“Encerramos o vazio sanitário e formalizamos que o Brasil está livre da gripe aviária em granjas comerciais. Isso fortalece nossa credibilidade sanitária e representa um passo essencial para a normalização das exportações”, disse o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart.

O reconhecimento é decisivo para restaurar a normalidade nas exportações brasileiras de carne de frango e derivados, especialmente para países que adotaram restrições desde a ocorrência isolada da doença.

Confiança internacional

Para Ricardo Santin, presidente da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), a autodeclaração é um marco para a avicultura nacional. “É um passo definitivo para acelerar negociações com mercados que ainda mantêm algum tipo de restrição”, afirma.

Ele explica que o protocolo brasileiro seguiu todas as exigências internacionais: o vazio sanitário de 28 dias cobre dois ciclos de vida do vírus, garantindo a eliminação da contaminação. “O status sanitário foi plenamente restabelecido.”