Reunião com Consórcio alinha continuidade de pavimentação

Santa Helena – Uma reunião esta semana com a presidência do Cindepar (Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná) e engenheiros da entidade com a diretora técnica do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Sandra Finkler, definiu os procedimentos para a continuidade dos serviços de asfaltamento nos municípios que aderiram ao convênio firmado com a Itaipu Binacional.

A pauta foi uma iniciativa da presidência do Conselho dos Lindeiros em busca de prosseguir com os trabalhos que começaram em 2019 e devem ter continuidade em 2020, segundo Sandra.

Conforme alinhado com a direção do Cindepar, nos dias 30 e 31 de janeiro serão visitados os municípios para definir os trâmites. “Precisamos dar continuidade aos serviços que estão disponíveis às gestões municipais”, destaca o presidente do Conselho dos Lindeiros, prefeito de Pato Bragado, Leomar Rohden (Mano).

Porém, a partir de semana que vem haverá continuidade do asfaltamento em Entre Rios do Oeste e também a conclusão do asfaltamento em Pato Bragado.

Pelo consórcio e por intermédio do convênio, serão atendidos 11 municípios, conforme o prefeito de Sabáudia, Edson Hugo Manueira, modelo que, segundo o gestor, representa economicidade e agilidade. “A parceria é importante, tanto aos municípios, quanto ao consórcio”, ressalta. Manueira também observa que o organograma seguirá a ordem de pagamento ao consórcio.

Kits asfálticos

Quatro caminhões equipados, dois rolos compactadores e duas minicarregadeiras estão entre os maquinários que compõem os dois kits asfálticos disponibilizados pela Itaipu Binacional por intermédio de parceria com o Conselho dos Lindeiros. O investimento foi de R$ 4,1 milhões. A operacionalização e a execução dos serviços são feitas pelo Cindepar.