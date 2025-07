“Ratinho Junior é o líder que o Brasil precisa”, diz Santin Roveda, do Detran

Cascavel e Paraná - O diretor-presidente do Detran do Paraná, Santin Roveda, esteve em Cascavel ontem (3) para participar de uma audiência pública na Câmara Municipal. Durante a passagem pela cidade, Roveda concedeu entrevista exclusiva ao jornal O Paraná e falou abertamente sobre os desafios à frente do órgão de trânsito, os projetos em andamento, a gestão do governador Ratinho Junior e suas projeções para as eleições de 2026.

Roveda foi prefeito de União da Vitória de 2017 a 2020. Em 2022, disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo União Brasil, ficando com a segunda suplência do partido, com 37.430 votos. Em fevereiro de 2023, foi nomeado secretário de Estado da Justiça e Cidadania do Paraná, a convite do governador Ratinho Junior. Em maio, assumiu o cargo de diretor-presidente do Detran.

O pouco tempo à frente da autarquia já foi suficiente para Roveda avaliar que o principal desafio do órgão é a educação no trânsito, especialmente diante de uma nova geração menos interessada em obter a CNH. “Educação no trânsito. Até porque temos uma geração nova, que não está tão interessada em tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A gente vê muita gente até despreparada nas ruas, dirigindo”, afirmou.

Para ele, o crescimento do setor de entregas também impõe novas exigências. “A necessidade de agilidade e rapidez faz com que se bata a cabeça nas ruas. Para isso, precisamos de conscientização, campanhas educativas em rádio, TV, internet e até WhatsApp”, explicou.

Detran não multa!

Roveda também enfatizou que o Detran não é um órgão de aplicação de multas. “As pessoas falam muito que o Detran é responsável por emitir multa. Eu gosto de dizer que quem dá a multa é a pessoa que comete a infração e não cumpre a lei”, pontuou. Ele destacou ainda o investimento em segurança pública com recursos oriundos do Detran Paraná: “Compramos quase 400 veículos para a Polícia Militar, BOPE, Patrulha Maria da Penha, mais de 200 motocicletas. Nós temos a melhor polícia do Brasil.”

CNH Social

Neste ano, o governo do Paraná lançou o programa CNH Social, coordenado pelo Detran, com o objetivo de reduzir desigualdades sociais e econômicas e ampliar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho para pessoas de baixa renda. Segundo Roveda, o programa contará com investimento de R$ 24 milhões do Estado e deve beneficiar mais de 10 mil pessoas. As vagas serão divididas em quatro modalidades.