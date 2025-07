“Caça-fantasmas”: Vereador rasga projeto e caça “interesses obscuros”

“Estou no meu terceiro mandato; quem me conhece sabe disso. Fico triste. Um nó na garganta. Mas vejo que tudo é para se mudar e não se muda nada”, dramatizou Alcantara , lançando acusações sem apontar responsáveis. Para tornar tudo ainda mais teatral, após rasgar o documento, anunciou que reapresentará o mesmo projeto novamente. Afinal, por que rasgar só uma vez algo que você pode reapresentar e talvez rasgar de novo?

A reação inusitada do parlamentar aconteceu após não conseguir adesão suficiente dos demais vereadores para apresentação do projeto. Sem apresentar evidências concretas, Alcantara sugeriu a existência de “interesses obscuros” de “coronéis” que estariam dificultando o desenvolvimento econômico local. Quando questionado sobre quem seriam essas pessoas, o vereador não deu respostas claras, repetindo uma situação semelhante ocorrida em 2021, quando investigou uma suposta “casa mal-assombrada”, causando desconforto aos proprietários.

Legislação

No final do mês passado, a reportagem do Hoje Express publicou material explicando as versões sobre o distanciamento e tamanho de terrenos para instalação de postos em Cascavel. Na oportunidade, Roberto Pellizzetti, diretor regional da Paranapetro argumentou que a legislação atual nasceu de trágicos eventos, como explosões devastadoras e acidentes terríveis. Para Pellizzetti, as regras garantem segurança, especialmente em momentos críticos como a descarga de combustível, que já causou acidentes fatais em cidades maiores.

“Essas legislações surgiram após acidentes graves, são leis escritas com fogo e sangue”, reforçou Pellizzetti, lembrando que Cascavel atualmente mantém segurança devido a tais restrições.

No entanto, o vereador Valdecir garante que há “interesses obscuros” impedindo mudanças na legislação. Ele não cita nomes, mas disse que irá procurar saber de quem são os interesses. Agora, o parlamentar aguarda apoio demais vereadores em torno da proposta.