Informe da Redação

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná extinguiu, sem resolução do mérito, o processo que julgava irregularidades nas contas referentes a aquisição dos parques eólicos Euros IV, Asa Branca I, II e III, Santa Maria, Santa Helena e Santo Uriel pela Copel , todos no Rio Grande do Norte, pelo valor de R$ 286 milhões. A compra teria sido realizada sem a adequada motivação para o afastamento da avaliação externa.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná manteve o deputado estadual Doutor Leônidas (Cidadania) com a cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná . Quem postulava a vaga era o ex-secretário estadual da Saúde e atual conselheiro da Itaipu Binacional, Michele Caputo Neto (PSDB). Foram 5 votos a favor e 2 contra.

Cascavel e Paraná - O senador Sérgio Moro (União Brasil) vai aproveitar o recesso parlamentar, que começa em 18 de julho, para intensificar viagens pelo Paraná . A movimentação é vista como parte da estratégia de fortalecimento do nome do ex-juiz da Lava Jato para a eleição ao governo estadual em 2026. Moro já vinha sinalizando interesse pela disputa estadual, embora ainda não tenha formalizado a pré-candidatura.

Parecer contrário

Apesar da segunda inspetoria do tribunal e o Ministério Público de Contas emitirem pareceres contrários ao recurso de ex-diretores da Copel, o relator, conselheiro Durval Amaral, votou pelo reconhecimento da prescrição do caso.

Anistia em pauta?

Antes mesmo do recesso parlamentar, previsto para a segunda quinzena do mês, a Câmara dos Deputados pode votar um texto intermediário do chamado Projeto de Lei da Anistia. O presidente Hugo Motta (Republicanos) prometeu ao Partido Liberal apreciar o tema ainda neste semestre. No entanto, o texto que Motta deve pautar será modificado em relação à proposta original, que visa anistiar os presos do 8 de janeiro.

Peña cobra Lula

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, disse que manifestou ao presidente Lula (PT) preocupação com o caso de espionagem da Abin a autoridades paraguaias. O diálogo se deu durante encontro entre os dois em Buenos Aires (Argentina). Peña deu a declaração em um post em seu perfil no Instagram. Segundo ele, a conversa com Lula foi “franca e produtiva”.

Espionagem

O líder paraguaio, contudo, pediu “disposição” das autoridades brasileiras para esclarecer o caso de espionagem da Abin para obter informações sobre a negociação de tarifa de energia elétrica produzida pela usina de Itaipu. O presidente paraguaio disse ainda buscar um “acordo justo e equilibrado” com o Brasil para destravar a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, que redefinirá as bases financeiras das tarifas de energia.