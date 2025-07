Senado aprova projeto sobre fibromialgia

Curitiba e Paraná - O reconhecimento da fibromialgia como deficiência deu um passo histórico nesta semana com a aprovação de um projeto de lei no Senado Federal. A medida representa um marco para milhares de brasileiros que convivem com essa condição crônica e abre caminho para a garantia de direitos fundamentais.

No Paraná, o deputado estadual Marcelo Rangel (PSD), líder do Governo na Assembleia Legislativa (ALEP), comemorou a aprovação. Ele tem acompanhado de perto a tramitação do tema e mantém diálogo constante com pacientes e entidades da área da saúde.

Recentemente, Marcelo Rangel promoveu uma audiência pública em Ponta Grossa para discutir a pauta com representantes da sociedade civil, profissionais da saúde e autoridades locais.

Reconhecimento da Fibromialgia como Deficiência

Para o parlamentar, a decisão do Senado é resultado de mobilização e sensibilidade social. “Essa é uma vitória de quem nunca desistiu. De quem luta todos os dias contra a dor invisível. É o reconhecimento de uma realidade que precisa ser amparada pelo Estado com políticas públicas justas e efetivas”, declarou.