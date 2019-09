Improbidade administrativa: Prefeita, marido e filho têm bens bloqueados

Reportagem: Juliet Manfrin

Quedas do Iguaçu – A prefeita de Quedas do Iguaçu, Marlene Revers, protagoniza mais um episódio envolvendo embates jurídicos.

Desta vez, a determinação é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que deferiu o pedido feito pelo Ministério Público do bloqueio de bens que pertencem à família.

No processo estão citados seu marido, que é secretário de Administração da prefeitura local, Vitório Revers, e o filho do casal Rodolfo Revers, que é vereador em Quedas do Iguaçu.

A denúncia feita pelo Ministério Público, que culminou no entendimento de improbidade administrativa, identificou a partir da apuração dos fatos que a prefeita utilizou máquinas públicas, servidores municipais e verbas do Município para realização de obras particulares em uma área que pertence a Rodolfo, filho da prefeita.

A denúncia alerta que foi priorizada a manutenção da estrada rural que dá acesso à propriedade ”vindo a satisfazer o interesse da família”.

Além da caracterização do crime, os danos ao erário foram calculados em R$ 3.436,95.

A prefeita, o marido e o filho não foram localizados pelo Jornal O Paraná para falar sobre o assunto. Eles também não retornaram os contatos.