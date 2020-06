Destaque no kartismo norte-americano, Enzo Vidmontiene conquistou uma vitória e mais um pódio nas duas etapas da Orlando Cup realizadas no último fim de semana. Com esses resultados, o piloto brasileiro retomou a liderança do campeonato na categoria Mini após triunfar em três das seis finais até aqui. O campeonato tem 16 etapas programadas para a temporada 2020.