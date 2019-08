Acidente impede Myasava de chegar ao TOP 10 da Light

Um acidente na Corrida 2 da terceira etapa da Stock Light, disputada domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, impediu o paranaense Gustavo Myasava de chegar ao topo da classificação do campeonato. Mesmo assim, ele subiu no campeonato, pulando de 13º para 11º, agora somando 72 pontos.

Gustavo fez boa corrida no sábado, quando largou em terceiro e conquistou o quarto lugar. Ele explica que, se não fosse o acidente no domingo, teria somando mais pontos e poderia ter ganhado até cinco posições no campeonato. “Consegui escapar de um acidente, saindo por fora da pista. No segundo, não tive como evitar o choque e foi por terra a expectativa de um bom resultado”, frisa Gustavo Myasava.

A etapa de Interlagos teve a vitória de Guilherme Salas na prova de sábado e a de Márcio Campos no domingo. Mesmo não pontuando no domingo, Salas se mantém na liderança do campeonato, com 176 pontos.

A quinta etapa da temporada da Stock Light será disputada nos dias 14 e 15 de setembro, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.